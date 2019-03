Veruska Seibel faz desabafo sobre um mês da morte de Ricardo Boechat

Nesta segunda-feira (11), Veruska Seibel Boechat postou em sua conta do Instagram uma foto com o marido Ricardo Boechat. A data marca um mês desde a morte do jornalista e do piloto de helicóptero.

“É dia 11 outra vez. Quem me dera tudo tivesse sido só um pesadelo!”, escreveu.

Ricardo Boechat morreu em um acidente envolvendo o helicóptero em que estava e um caminhão, no Rodoanel, em São Paulo. Ele voltava de Campinas, onde havia dado uma palestra pela manhã.

O piloto do helicóptero, Ronaldo Quattrucci, também morreu e o motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Segundo laudos da perícia, Boechat sofreu politraumatismo e o caminhão estava a 40 km/h no momento da colisão.

