IML divulga causa da morte de Ricardo Boechat

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, o jornalista Ricardo Boechat faleceu em decorrência de um politraumatismo. O quadro foi causado pela queda do helicóptero e a colisão com um caminhão na segunda-feira (11).

Nos exames, aos quais a GloboNews teve acesso, não foram encontrados sinais de fuligem no sistema respiratório do jornalista, e a dosagem de monóxido de carbono tinha uma concentração de carboxihemoglobina abaixo de 10%. Segundo o IML, isso significa que Boechat já tinha morrido antes da exposição ao gás.

Segundo o delegado Luiz Hellmeister, titular do 46º Distrito Policial (DP), em Perus, o acidente que matou Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci foi uma fatalidade. “O helicóptero teve alguma pane e [o piloto] tentou o pouso de emergência. Os esquis da aeronave atingem o caminhão, o que faz o aparelho pegar fogo”, afirmou.