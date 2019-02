Jovem revela história com Ricardo Boechat e emociona a internet

A trágica morte de Ricardo Boechat na segunda-feira (11) pegou a todos de surpresa. Depois da notícia, vários relatos de histórias com o jornalista começaram a aparecer. Uma delas foi a vivida por Ieda Marcondes.

Segundo ela, ambos estavam no mesmo voo em 2015, que viajaria do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, até Congonhas, em São Paulo. Devido às condições de pouso e decolagem na cidade paulista, o avião que pegariam chegou a levantar voo, mas deu meia volta.

No entanto, como perdeu a viagem, Ieda acabou faltando ao trabalho. Sem qualquer tipo de atestado por parte da companhia aérea, ela decidiu mandar e-mail para Boechat.

Sem avisar, o jornalista apareceu no trabalho de Ieda. Ela lembrou: “Um dia me falaram: ‘Boechat tá aí, quer falar com você’. Ele disse que morava lá perto, ficou cerca de 15 minutos e fez questão de tirar foto com todo mundo. Foi gentil pra caramba”.

A falta foi abonada e rendeu brincadeira na empresa. “Virou uma coisa meio mítica. Falavam,:’A Ieda falta e traz o Boechat aqui para compensar’“, contou.

A história acabou viralizando na internet e mostra o lado gente boa de Boechat, muito querido pelos colegas de trabalho.

Confira o post: