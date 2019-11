Saiba as informações sobre o velório de Gugu Liberato

Segundo assessoria, o velório do apresentador Gugu Liberato será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aberto ao publico. Entretanto, informações como data e horário ainda não foram divulgadas ainda, mas já foi assegurado que não acontecerá antes de quarta-feira.

Já o enterro será no Cemitério Getsêmani, que fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde a família do apresentador tem jazigo.

Leia a nota na íntegra:

“Ainda não temos a data da chegada do corpo ao Brasil. Todo esse processo está seguindo os tramites legais. Acreditamos que antes de quarta-feira isso não ocorrerá.

• Atendendo a uma vontade sua, todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas.

• O velório acontecerá na assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao publico para que possam se despedir de Gugu. A data ainda não foi definida.

• Gugu será sepultado no jazigo da família no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Assim que novas informações estiverem disponíveis, informaremos prontamente.

Mais uma vez agradecemos o carinho e respeito de todos os amigos da imprensa”.

O apresentador teve morte cerebral, que foi divulgada nesta sexta-feira (22), após sofrer uma queda dentro da sua casa em Orlando, nos EUA. Gugu Liberato deixa três filhos: João Augusto, de 18 anos; e as gêmeas Marina e Sophia, de 15. Respeitando a vontade de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos.

