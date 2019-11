Doação de órgãos do Gugu deve ajudar até 50 pessoas

A morte cerebral de Gugu Liberato abriu a possibilidade da família do apresentador decidir em relação à doação de órgãos. Seguindo a vontade do próprio jornalista, os parentes autorizaram o procedimento.

De acordo com os médicos do Orlando Health Medical Center, a doação de todos os órgãos do apresentador deve ser direcionada para 50 pessoas que aguardam por um transplante. Além dos órgãos, é possível utilizar córnea, pele, ossos, entre outros. Como o procedimento feito nos Estados Unidos, o aproveitamento será ainda maior graças à tecnologia avançada. Assim, será possível doar órgãos que não seriam utilizados caso ocorresse no Brasil.

“Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente”, informou nota divulgada pela assessoria de Gugu.

O apresentador da Rede Record estava na sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, quando sofreu uma queda de uma altura de cerca de quatro metros dentro de casa. O Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro, confirmou a irreversibilidade do caso após analisar os exames pessoalmente. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador nesta sexta-feira (22).

