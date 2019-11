Gugu deixou programas inéditos gravados

Com a morte de Gugu Liberato, que foi divulgada nesta sexta-feira (22) pela assessoria, a Record divulgou que o apresentador deixou gravado as duas últimas edições do reality show musical Canta Comigo. Entretanto, a divulgação dos programas ainda não foram divulgadas pela emissora, que antes da tragédia tinha planejado a exibição para os dias 27 de novembro e 4 de dezembro. A morte do apresentador foi confirmada nesta sexta-feira (22) após ele sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando (EUA).

Gugu já estava na sua segunda temporada como apresentador da atração, que recebe candidatos que se apresentam para cem jurados de uma só vez. O intuito do participante é levantar o maior número de possível de técnicos para cantar junto com ele. No dia em que Gugu sofreu o acidente doméstico, quarta-feira (20), foi ao ar a primeira etapa da semifinal do programa, que contou com 8 participantes.

Para o site F5, o apresentador havia dito em uma entrevista que o programa era seu “xodó”. “Estou muito feliz com o que eu estou fazendo. O Canta Comigo foi uma grata surpresa, um presente da Record para mim. Logo que vi o formato, fiquei apaixonado”, comentou em setembro para o veículo.

Sua participação no programa fazia parte da sua nova rotina profissional. “Desacelerei minha vida profissional, em função dos meus filhos e da minha família. Era uma loucura ter um programa semanal de quatro horas de duração, e ao vivo. Fiz isso porque eu quis. […] A proposta da Record foi muito boa porque trabalho alguns meses e fico de folga nos demais nos Estados Unidos”, explicou o apresentador na época.

Além da atração musical, ele apresentava também o reality Power Couple, com mais uma temporada confirmada para 2020. Há 10 anos na Record, Gugu ainda tinha contrato renovado com a emissora até 2022.

