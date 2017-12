Vai ser de banana o bolo de Príncipe Harry e Meghan Markle

Faz pouco mais de uma semana que Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estão noivos – e o casamento já está dando o que falar. Na última semana, a história de amor do casal ganhou um novo (e doce!) capítulo. Segundo o jornal inglês The Telegraph, fontes próximas ao casal afirmaram que o bolo escolhido para o enlace será de banana.

É tradição na família real que um dos andares dos bolos de casamento sejam à base de alguma fruta. Mas será a primeira vez que uma tropical, como a banana, fará parte da receita.

A escolha, nada óbvia, se deve ao fato de que banana é a fruta predileta do Príncipe Harry. E, no ano passado, o primeiro post de Meghan, no qual assumia o namoro com ele, seriam duas bananas ‘abraçadas’ com a frase ‘durma bem’ na legenda.

E que tal se inspirar no bolo de casamento do casal real? Prepare em casa essa versão que leva nozes e rum . Já nesta, o chocolate branco na cobertura dá um toque especial à massa de banana.

