Um menino está preso em um poço e pode demorar dias para sair

Um menino de apenas dois anos caiu, no dia 13, em um poço de 100 metros de profundidade, em Totalán, no sul da Espanha. Segundo a Faculdade de Engenharia de Minas do Sul, infelizmente, o resgate deve durar dias.

O pequeno Julen brincava no terreno perto de onde seus pais almoçavam quando caiu no buraco de 25 centímetros diâmetro, com entre 100 e 110 metros de extensão.

Até a manhã do dia 14, só era possível localizar um saco de guloseimas que o menino carregava, segundo María Gámez, a subdelegada do governo, que deu um depoimento à emissora Antena 3.

Na tentativa de rastrear o menino, bombeiros inseriram uma sonda com câmera no buraco, mas não conseguiram progredir além dos 73 metros, por causa da terra presente na profundidade.

Segundo o jornal El País, o poço não tem nenhum revestimento nas paredes. A umidade do terreno provoca deslizamento de terra, dificultando ainda mais as ações tomadas pelo resgate.