Crianças cobrem caixão de professora com desenhos para homenageá-la

Sue East, de 59 anos, faleceu em decorrência de um câncer no dia 19 de dezembro e deixou uma linda carta de despedida a seus alunos. Ela era professora na escola primária St. Andrews Church School, na cidade de Bath, Inglaterra.

“Nunca se esqueçam de que é possível encontrar pó mágico para voar em qualquer situação, não importa o quão difícil ela seja”, escreveu Sue em sua última lição para seus alunos.

O funeral foi realizado na quarta-feira (16) e ela recebeu uma homenagem das crianças, que cobriram seu caixão com desenhos. Realizado na Abadia de Bath, o funeral reuniu cerca de 800 pessoas. Além da família, estavam presentes alunos, ex-alunos, pais e funcionários da escola.

Crianças e adultos participaram da homenagem que organizaram para Sue, revestindo o túmulo com cartinhas de agradecimento, desenhos de fadas, borboletas e arco-íris.

A cerimônia contou com diversos momentos especiais. Houve uma apresentação de canto dos alunos da St. Andrew e diversas referências a “Star Trek”, Shakespeare e ao disco “Space Oddity”, de David Bowie.

“Enquanto alguns se preocupavam apenas com os resultados do vestibular, ela sonhava que um de seus pupilos fosse um astronauta e visitasse Marte”, disse o reverendo, segundo a BBC.

Seu filho, Josiah East, de 25 anos, contou, em entrevista à emissora que sua mãe tinha expressado o desejo de que as crianças fossem em seu funeral, mas que elas deveriam se sentir incluídas.

Em uma carta enviada aos pais dos alunos, o colégio St. Andrews explicou que o estado de saúde de Sue havia piorado rapidamente e por isso ela e a família decidiram parar os tratamentos.

Confira, na íntegra, a carta que Sue escreveu para as crianças:

“Escola de St. Andrews, 19 de dezembro de 2018

Uma mensagem da Senhora East

Queridas crianças,

Eu sinto muito por não poder estar com vocês neste Natal. Quero que todos vocês saibam que estou descansando em um quarto confortável, com uma vista adorável e me sinto muito tranquila. Mas minha doença me deixou muito cansada e acredito que vou morrer muito em breve. Essa mensagem, então, é meu jeito de dizer adeus a todas vocês, criaturas maravilhosas.

Eu amei meu período no St. Andrews. É uma escola incrível e todos vocês são crianças incríveis. Eu nunca imaginei que pudesse encontrar tanta felicidade no meu trabalho. Obrigada a todos por compartilhar sua alegria e amizade comigo.

Agora não demora para que eu siga meu caminho para novas aventuras. Eu tenho uma imagem na cabeça com um barquinho me levando para a terra dos anjos. Há uma bela passagem no livro “As Crônicas de Nárnia – A Viagem do Peregrino da Alvorada”, de C. S. Lewis, que descreve o que estou vendo em minha mente.

Talvez vocês gostem de desenhar Ripchip em seu pequeno coracle. Ou vocês gostem de pensar sobre esse pedaço de um poema chamado ‘O Anjo da Guarda’:

‘Estou cansado e sou um estranho

Conduza-me à terra dos anjos

É hora de eu ir para casa

Para a côrte de Cristo, para a paz do Paraíso’

Adeus a todos vocês, famílias do St. Andrews, e nunca se esqueçam de que é possível encontrar pó mágico para voar em qualquer situação, não importa o quão difícil ela seja.

Com amor,

Senhora East.”

