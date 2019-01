Homem mata a tiros ex-mulher enquanto ela vendia acarajé

Selma Santos Silva, de 41 anos, morreu após ter sido baleada por seu ex-marido, Sérgio Santos Reis, de 49, enquanto trabalhava na noite de quarta-feira (16), em Salvador. Após o crime, o homem se matou. Ele teria cometido o crime pois não aceitava o fim do relacionamento.

A vítima, de acordo com as informações dos policiais, estava vendendo acarajé com a mãe, quando o ex-marido chegou. Os dois discutiram e logo depois o homem atirou contra ela quatro vezes.

Uma viatura da Polícia Militar fazia a ronda pela região durante o momento do crime e foi até o local ajudar a fazer os primeiros socorros.

“A população informou que tinha um homem caído, bem como uma mulher. Nós nos dirigimos e percebemos que a mulher ainda estava falando, estava sóbria. Nós percebemos que ela tinha tomado um tiro na região da coxa esquerda e estava sangrando muito. E aí, de imediato, eu pedi apoio para uma outra viatura para fazer a condução, o socorro da mesma ao hospital mais próximo. E aí nós não conseguimos muito detalhe da vítima”, disse ao G1 um major da PM que atendeu a ocorrência.

Selma com Sérgio: morta a tiros

Selma Santos foi encaminhada para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia não soube informar se a vítima tinha filhos com o suspeito e ainda não há informações sobre o sepultamento.

Leia também: Brasil vive ‘epidemia de violência doméstica’, aponta Human Rights Watch

+ Bebê morre afogada em piscina enquanto mãe amamentava outro filho

Siga CLAUDIA no Instagram