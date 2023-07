Tony Bennett, ícone da música romântica, morre aos 96 anos

Nesta sexta-feira, 21, Tony Bennett, uma das maiores vozes da música romântica americana, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada por sua representante, Sylvia Weiner, pela manhã. O cantor, vencedor de mais de 19 Grammys, completaria 97 anos no dia 03 de agosto.

Bennett ficou conhecido como um dos representantes do jazz americano, sendo inspiração para outros nomes como Frank Sinatra e Elvis Presley. Em seu repertório, somam-se mais de 70 álbuns, incluindo outros projetos especiais, como a sua parceria com a cantora Amy Winehouse, em “Body and Soul” e os aclamados álbuns pela crítica, “Cheek To Cheek” e “Love For Sale”, parceria com uma de suas maiores fãs, Lady Gaga.

Entre os seus sucessos estão as faixas “The Way You Look Tonight”,“I Left My Heart In San Francisco” e “Body and Soul”.

Sua representante, Sylvia Weiner, não especificou a causa de sua morte, porém, em 2016 o cantor foi diagnosticado com Alzheimer. Sua última aparição em público foi em agosto do ano passado, em uma apresentação com Lady Gaga para o especial “One Last Time”.