Como funcionará o Super Follow do Twitter

O Twitter fez um anúncio, nesta quinta-feira (25), de uma nova ferramenta chamada Super Follow, onde os usuários poderão cobrar por tuítes exclusivos na plataforma. A funcionalidade vai exigir que seguidores paguem para ver o conteúdo de determinadas contas – de acordo com o site Tech Tudo.

Durante a apresentação da ideia nesta quinta-feira, a empresa mostrou um exemplo em que um usuário que cobra US$ 5 (R$ 27,59 convertido para o real) por mês para que seus assinantes possam receber exclusividades como, ícone especial, newsletters e descontos, além do conteúdo produzido. Também foi anunciada a criação do Communities, que funciona como um grupo para reunir pessoas com os mesmo gostos.

Algo parecido já acontece no YouTube, onde canais têm a área de membros e oferecem conteúdos além do que o público já acompanha ou não permitidos no esquema de monetização por conta de suas regras de family friendly. Nesses casos, é cobrada uma tarifa mensal pelo benefício e seus produtores recebem um retorno em dinheiro além do montante que já vem da plataforma.

A novidade é parecida com os grupos de Facebook, mas monetizada. Apesar de já animar muitas pessoas, ainda não há data de lançamento das novas funcionalidades.