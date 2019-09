Sandra Annenberg chora em despedida do Jornal Hoje

Sandra Annenberg se emocionou ao se despedir do Jornal Hoje, após 16 anos no comando do programa. Nesta sexta-feira (13), a jornalista fez seus agradecimentos aos profissionais com quem trabalhou durante sua trajetória no telejornal da TV Globo.

“É chegada a hora da despedida”, falou Sandra, após o último bloco de notícias. “Eu tive o privilégio de ter sua companhia nos últimos 16 anos nesta bancada”, declarou. “Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível, eu tenho a certeza. Eu fiz o meu trabalho com toda a verdade, com toda a transparência e sentimento.”

Quem substituirá Sandra na bancada será Maju Coutinho, a partir do dia 23 deste mês. Na próxima semana, ela estará trabalhando como editora e a apresentação, durante a transição, ficará a cargo de Márcio Gomes.

Inclusive, a nova âncora do jornal chamou Sandra para assistirem juntas uma retrospectiva com as notícias mais relevantes dadas por Annenberg durante sua trajetória no programa, como o rompimento da barragem em Brumadinho e o massacre em Suzano. Veja o momento abaixo:

