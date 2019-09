Giovanna Antonelli paga promessa de joelhos e se machuca

Giovanna Antonelli está aproveitando suas férias na Europa e na última terça-feira (10), compartilhou com os seguidores que estava em Lisboa, Portugal. Ela deu uma pausa na descanso para pagar uma promessa ao lado da amiga Laís Bartoli. A atriz usou a sua conta no Instagram para mostrar as imagens.

Espirituosas, Giovanna e Laís fizeram um grande trajeto de joelhos em frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Antonelli mostrou os machucados em seu joelho ao chegar no hotel, ferimentos causados em decorrência do tempo que andou de joelhos.

Apesar dos machucados, a atriz se mostrou agradecida e em seguida postou uma foto com as pernas já com curativos. Confira abaixo:

