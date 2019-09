Juliana Paiva fala da morte do pai e o ator Nicolas Prattes consola a ex

Juliana Paiva foi surpreendida pela notícia do falecimento do pai na segunda-feira (9). Gilmar Paiva, o pai da atriz, passou mal em seu apartamento por volta das 11h da manhã. Nesse momento, Juliana estava nos Estúdios Globo gravando a próxima novela das 19h, Salve-se quem puder.

Na madrugada desta sexta-feira (13), Juliana falou pela primeira vez sobre a perda do ente, para quem também prestou uma linda homenagem no Dia dos Pais em seu Instagram. Em um registro da sua infância, a atriz está no colo do pai dormindo. Na legenda, a filha disse: “Eu te amo pail”.

Seguidores anônimos e famosos deixaram mensagens de conforto para a atriz nos comentários. O ator e ex-namorado de Juliana, Nicolas Prattes, escreveu: “Faça dele uma lembrança viva, os sorrisos que ele te tirava não deixe se apagarem! Que seu coração possa encontrar alento em meio a tanta dor”, confortou ele. Já a atriz Alice Wegmann falou: “Que foto mais linda!!! Todo meu carinho e um abraço beeem apertadico! Vc é luz!”, finalizou a atriz, que interpreta a vilã Dalila na novela Órfãos da Terra.

