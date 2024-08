Sabrina Sato e Duda Nagle falam sobre dinâmica familiar saudável pós-separação

Apesar da separação em março de 2023, Sabrina Sato e Duda Nagle mantêm uma ótima relação. O motivo, é claro, não poderia ser outro, Zoe, a filha do casal nascida em 2018.

Quem afirma isso é o próprio ator, em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Duda Nagle fala sobre relação com Sabrina Sato após separação

“Uma coisa muito importante, das maiores conquistas que Sabrina e eu conseguimos alcançar na separação do casal foi manter, justamente, a família unida”, afirmou o ator no início do post publicado em seu perfil no Instagram.

Segundo Duda, a decisão foi tomada pelo bem da filha do ex-casal. “A gente acionou um turbo ali e faz de tudo pra poder fazer coisas juntos, nós três”, explicou.

A decisão de compartilhar esse detalhe da convivência da família se deu após Sabrina Sato publicar alguns stories em que aparece tomando café da manhã com a filha e o ex-companheiro. Segundo Duda, por serem vizinhos, eles costumam trocar mensagens logo pela manhã e fazem da refeição juntos um hábito, seja na casa dele ou dela.

Continua após a publicidade

Além disso, os dois têm o costume de levar a filha juntos para o colégio. “Isso é uma coisa que fez muito bem pra Zoe e pra esse conceito de família. O casal se encerrou, mas a família continua pra sempre”, completou. Assista ao vídeo completo:

Atualmente, Sabrina Sato está em um relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Duda Nagle, por sua vez, chegou a assumir o namoro com Michele Balsamão Morais quase um ano após a sua separação, mas o casal acabou terminando cerca de dois meses depois.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.