Mãe de Virginia expõe Emily Garcia e influencer rebate com ameaça

Uma polêmica entre as influenciadoras Virginia e Emily Garcia vem tomando conta das redes sociais neste fim de semana. Tudo começou neste sábado (24), quando Margareth Serrão, mãe de Virginia, expôs um antigo conflito entre a filha e a influencer Emily no programa Sabadou, do SBT.

“Virginia estava gravando na casa do Pedro Rezende, estavam as duas gravando lá. Só que a Emily parece que tinha um namorico com ele, eu não sei direito […] Eu sei que, como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou Virginia de novo e causou um certo ciúme da parte dela”, declarou.

Margareth continuou afirmando que, após Emily sentir ciúme, passou a incentivar fãs-clubes a atacarem Virginia na internet. “Os fã-clubes da minha filha mandaram para mim os prints e provas, de que ela [Emily], estava pedindo para os fãs dela cancelarem a Virginia”, afirmou.

Ciente da suposta conspiração de Emily, Margareth contou tudo para a filha, aconselhando ela e o namorado a se afastarem de Garcia.

Emily Garcia rebateu as declarações com ameaças

Não demorou para Emily responder os comentários de Margareth nas redes sociais. De acordo com a influencer, o conflito em questão se trata de uma “conversa aleatória”, de sete anos atrás, sendo trazida para 2024.

“Tentando colocar duas mães/mulheres, uma contra a outra […] Se eu realmente tivesse inveja da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que pra mim é a maior falsidade e deslealdade de todas“, disparou. Confira as publicações:

A Emily Garcia falando nos stories que estava quieta, mas a mãe da Virginia foi mexer com ela, e que sabe algo da Virginia que NINGUÉM sabe. Continua após a publicidade EITA, MEUS AMORES! pic.twitter.com/NGR93AgrkF — thiago (@httpsrealitys) August 25, 2024

O suposto segredo de Virginia

A ameaça de Emily repercutiu (e muito) nas redes, reacendendo um antigo rumor de que Maria Alice, primogênita de Virginia, é filha de Rezende, não de Zé Felipe. Hoje, Garcia repostou uma foto de Rezende com uma música de Zé Felipe ao fundo, potencializando as suposições levantadas pelos internautas.

Até o momento, Virginia não se pronunciou sobre o caso.

