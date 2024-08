Vanessa Lopes mostra rosto sem filtro e maquiagem e exibe acnes

A influenciadora Vanessa Lopes apareceu sem filtro nas redes sociais para mostrar sua pele real. No Instagram, ela contou que seus medicamentos desencadearam acne e como isso afetou sua autoestima.

“Tive reação a alguns medicamentos, o que me deu uma crise alérgica muito grande e acne. Então, o meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos”, disse Vanessa.

A ex-bbb ainda falou sobre os desafios que tem passado neste ano. Ela teve um quadro psicótico agudo durante o BBB 24. “Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial”.

Vanessa terminou refletindo sobre a vida. “As pessoas têm problemas, traumas e vivências. A gente tem que ter empatia e cuidado com as pessoas, porque não temos noção do que a outra pessoa está passando”, diz ela.

“Você olha e fala que vida perfeita, mas a pessoa por dentro está um caco, ou o psicológico da pessoa está ruim, ou ela está doente. O cuidado com o que você comenta e faz é importantíssimo. Quero que cada vez mais vejam meus defeitos, porque todos temos, e vamos precisar passar por eles de alguma forma”, acrescentou.

