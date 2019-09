Robert Kovalick estreia no Hora 1 e revela segredo para aguentar rotina

Roberto Kovalick estreou no comando do telejornal Hora 1 na manhã desta segunda-feira (09), substituindo a jornalista Monalisa Perrone, que trocou a Globo pela CNN . O apresentador comentou em comunicado como está lidando com a mudança de horário, já que o programa é exibido às 4h da manhã.

“Já morei no Japão, por exemplo, onde há uma diferença de fuso de 12 horas. Tenho experiência em mudar meus horários. Estou acostumado a não ter rotina e essa é uma das coisas que mais gosto na profissão”, afirmou Kovalick.

O jornalista contou, também, que cuida da saúde para aguentar a rotina. “Cuido da alimentação, pratico atividade física. Além disso, conto com o apoio fundamental da minha esposa, já que isso envolve uma mudança na rotina da casa”, afirmou.

Por fim, Kovalick ainda falou sobre suas expectativas no novo cargo: “Espero fazer um jornal para cima, vibrante e que ofereça ao público informações importantes logo cedo, para que possam levar o dia da melhor forma”, afirmou.

A mudança acontece depois que Monalisa Perrone pediu demissão da Globo para assinar um contrato cheio de benefícios com a CNN Brasil.

