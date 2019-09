O primeiro registro de Sandra Annenberg no Jornal Nacional

Sandra Annenberg aproveitou o clima de comemoração de 50 anos do Jornal Nacional para compartilhar um registro inédito do começo de sua carreira como jornalista.

Com a foto preta e branca e sorriso tímido, ela relembrou em sua conta no Instagram quando foi a primeira “moça do tempo” no telejornal em 1991. “Direto do túnel do tempo ! Fui a primeira ‘Moça do Tempo’ do Jornal Nacional, lá nos idos de 1991″, comentou Annenberg.

A foto rendeu vários elogios a Sandra. “E hoje é a melhor apresentadora dos telejornais! Parabéns”, comentou uma seguidora.

