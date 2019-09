Papai novamente? William Bonner levanta suspeita de novo herdeiro

William Bonner levantou algumas suspeitas no último domingo (1). Segundo a colunista Fábia Oliveira do O Dia, o âncora do Jornal Nacional teria sido visto em uma exposição de decoração no Rio de Janeiro.

Porém, o que chamou a atenção é que Bonner teria dado uma atenção extrema aos quartinhos de bebê.

Bonner terminou seu casamento com a apresentadora Fátima Bernardes em 2016, e começou a namorar a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem está junto desde abril de 2017.

