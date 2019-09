Monalisa Perrone sai da Globo depois de 20 anos

Monalisa Perrone, apresentadora do “Hora 1“, da Globo, pediu demissão na manhã desta terça-feira (3), de acordo com informações do “Notícias da TV”. Segundo o site, a jornalista recebeu uma proposta irrecusável para ficar à frente de um jornal no horário nobre da CNN Brasil, recém-chegada ao país.

O “Hora 1” vai ao ar das 4h às 6h diariamente, o que obriga a jornalista a chegar à TV Globo à 1h e dormir às 17h. Essa rotina também teria pesado na decisão de Monalisa em deixar o jornalismo da Globo, onde estava havia 20 anos. Desde 2014, ela também dividia com Chico Pinheiro a apresentação do Carnaval de São Paulo.

Além de Monalisa, a CNN também tirou da Globo Mari Palma e Phelipe Siani,

