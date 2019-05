Repórter é quase furtada ao vivo no velório de Gabriel Diniz

Durante a transmissão do velório do cantor Gabriel Diniz, a repórter do SBT Márcia Dantas sofreu uma tentativa de furto. A jornalista estava fazendo a cobertura para o programa Fofocalizando.

Enquanto contava os detalhes do velório, Márcia sentiu que um homem tentou tirar seu celular do bolso. Ela conseguiu evitar o furto, porém ficou muito nervosa e não conseguiu continuar a transmissão.

Um segurança tirou o homem do local. Confira o vídeo:

Gabriel Diniz morreu em acidente aéreo na última segunda-feira (27). O avião de pequeno porte em que ele estava caiu em um mangue em Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. O piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas, em Maceió, também morreram.

Leia também: Mariana Xavier, a ‘Jenifer’, adia compromissos após morte de Gabriel Diniz

+ Wesley Safadão chora compulsivamente no velório de Gabriel Diniz

Siga CLAUDIA no Youtube