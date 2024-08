Rebeca Andrade supera Biles e é ouro no solo

Rebeca Andrade acaba de conquistar a medalha de ouro no solo feminio. Nesta segunda-feira (05), a ginasta artística recebeu 14,166, superando a lenda Simone Biles, e faturando a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. Com a condecoração, ela quebra a hegemonia de 12 anos dos Estados Unidos na modalidade e se torna a maior medalhista olímpica do Brasil.

Depois de ficar em quarto lugar na final da trave, a brasileira de 25 anos voltou ao foco da Arena Bercy e fez história ao ganhar sua sexta medalha da trajetória pessoal no evento esportivo mais importante do mundo.

Simone Biles pisou duas vezes fora do tablado e, apesar do nível de dificuldade altíssimo, a atleta estadunidense recebeu 14.133, ficando com a medalha de prata. A estadunidense Jordan Chiles recebeu 13.766 e ficou com o bronze.

Rebeca Andrade quebrou a hegemonia de 12 anos dos Estados Unidos no solo feminino. Os EUA ficaram em primeiro lugar nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos. Em Londres-2012, foi Aly Raisman quem levou o ouro, depois, no Rio de Janeira, Biles foi quem subiu ao lugar mais alto do pódio, e, em Tóquio-2020, foi a vez de Jade Carey.

Rebeca é também a primeira ginasta sul-americana medalhista no solo em Jogos Olímpicos, que, desde 1952, sempre teve campeãs da América do Norte, da Europa ou da Ásia.

