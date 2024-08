Rebeca Andrade é brasileira com mais medalhas em Olimpíadas

Rebeca Andrade garantiu sua terceira medalha na Olimpíada de Paris 2024, neste sábado (3). Com a vitória no salto, a brasileira fez história ao se tornar a primeira brasileira com 5 medalhas em Olimpíadas.

Quem ficou com a medalha foi Simone Biles, que ganhou com 15,300 após cravar os dois saltos mais complexos do torneio. Já Rebeca levou a prata com 14,966 e as duas melhores execuções da final. O bronze ficou com a também norte-americana Jade Carey, com 14,466, apenas meio ponto atrás da brasileira.

A maior medalhista brasileira em Olimpíadas

Na última quinta-feira (1), Rebeca conquistou a sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, abocanhando a prata na final da ginástica artística feminina individual, na Arena Bercy.

Esta medalha é a quinta (um ouro, três pratas e um bronze) da carreira da brasileira, que acaba de se igualar aos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt em número de conquistas. E esta é a segunda Olimpíadas que a ginasta conquista medalha no salto. Em 2021, em Tóquio, Rebeca conquistou o primeiro lugar do pódio.

