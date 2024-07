Olimpíadas de Paris: as maquiagens mais bonitas da ginástica artística

Não há dúvidas que a ginástica artística está entre os esportes favoritos das Olimpíadas de Paris. E, para além dos saltos e execuções perfeitas que nos fazem vibrar, existe um detalhe que raramente passa despercebido pelos fãs: as maquiagens das ginastas! Aqui, reunimos as que mais nos inspiraram a tirar os pincéis do nécessaire e testar novos visuais.

Melhores maquiagens da ginástica artística

Rebeca Andrade entregou tudo, tanto nos aparelhos, quanto na maquiagem! A ginasta brasileira apostou em um delineado gráfico metalizado em dourado e azul, e um batom com glitter. Impecável.

A brasileira Julia Soares também acertou no make, com um esfumado delicado, delineador dourado com glitter e pedrinhas para dar um toque extra de brilho.

Quem também apostou no glitter foi Hillary Heron, do Panamá: a ginasta aplicou o produto prateado em toda a pálpebra, e finalizou o olhar com delineado gatinho. Nos lábios, batom vermelho clássico.

Filipa Martins, de Portugal, combinou a maquiagem com o figurino com um esfumado em verde claro e branco, aplicado no canto interno dos olhos. Nos lábios, batom nude e gloss.

A japonesa Mana OKamura fez um esfumado delicado em azul, combinando com seu uniforme, para a competição por equipes desta terça-feira (30). Ela também apostou no delineado gatinho clássico e batom nude.

E você, também está acompanhando as Olimpíadas de Paris?