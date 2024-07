Olimpíadas de Paris: descubra quanto custa a medalha de ouro

As Olimpíadas de Paris finalmente começaram, após uma emocionante abertura que contou com apresentações históricas de Celine Dion e Lady Gaga. Nas próximas semanas, 10.500 atletas competem pelo pódio em 32 esportes, disputando um total de 329 medalhas, com o prêmio mais desejado sendo, claro, a medalha de ouro.

Nesta edição, a medalha possui um detalhe extremamente especial: ela é feita parcialmente com fragmentos de ferro da Torre Eiffel, o icônico símbolo de Paris. No centro da medalha, estão gravados a chama olímpica e o rosto de Marianne, símbolo da Revolução Francesa.

O metal utilizado na relíquia veio de partes do monumento removidas durante o processo de modernização do elevador no século 20. Após o processo de retirada, o ferro foi refinado na cidade de Pompeia.

Quanto custa a medalha de ouro?

Segundo relatórios, a medalha de ouro pesa 529 gramas, dos quais 95,4% é prata (505 gramas), seis gramas são de ouro puro e 18 gramas são de ferro. Sua largura é de 85 milímetros e sua espessura, de 9,2 milímetros.

Levando em consideração os valores desses materiais e a quantidade utilizada, estima-se que cada medalha custe aproximadamente US$ 950 (ou R$ 5.351,63) – o valor mais alto da história das Olimpíadas.

Continua após a publicidade

O recorde de medalha mais cara até então pertencia as Olimpíadas de Londres, em 2012, quando a honraria chegou a custar US$ 708 (R$ 3.990,93).

E se a medalha fosse produzida utilizando apenas ouro? Bom, neste caso, o valor poderia subir para US$ 41.161,50 (ou aproximadamente R$ 231.794). Porém, por conta da alta deste metal no mercado, a última produzida dessa maneira foi em 1912.

Valor das medalhas de prata e bronze

Pesando 525 gramas, a medalha de prata, com 507 gramas de prata e 18 gramas de ferro, tem um valor estimado de US$ 486 (R$ 2.739,53). A de bronze, pesando 455 gramas, composta de 415,15 gramas de cobre, 21,85 gramas de zinco e 18 gramas de ferro, custa aproximadamente US$ 13 (R$ 73,28).

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.