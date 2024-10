Quem são os irmãos Menendez, assassinos dos pais condenados à prisão perpétua

A Netflix lançou recentemente o documentário O Caso dos Irmãos Menendez, que conta a história do assassinato de José e Mary Louise Kitty Menendez pelos seus próprios filhos, Lyle e Erik Menendez. O caso aconteceu em 1989 nos Estados Unidos, mais especificamente no bairro de classe alta de Los Angeles, Bervely Heels. A sociedade americana ficou chocada com a crueldade do crime, onde José recebeu seis tiros de espingarda e Mary, dez.

No primeiro momento, os filhos ligaram para polícia e disseram que encontraram os pais já mortos quando retornaram do cinema. Durante a investigação não foram encontrados sinas de arrombamento, e mesmo em um momento de luto, ambos começaram a usar exageradamente a fortuna herdada, conseguindo gastar 1 milhão de dólares em seis meses, valor alto para a época.

A polícia concluiu a acusação, quando descobriu que Erik tinha comprado uma espingarda alguns dias antes do ocorrido. Além disso, a namorada do seu psicólogo o denunciou por ter ameaçado o profissional. Os irmãos confessaram o crime em 1993.

Reviravolta no caso

Como todo o caso foi televisionado, o julgamento não foi diferente. A promotoria acusou os irmãos de ganância pela herança dos pais, enquanto a defesa afirmou que o crime foi motivado por anos de abusos sexuais por parte do pai e a conivência da mãe.

Outro ponto levantado durante o processo foi a sexualidade de Erik, que se dizia confuso, e que foi até mesmo acusado de ter um caso com o próprio irmão, o que era uma mentira. Os dois foram condenados a prisão perpétua.

Entretanto, após novas evidências de que eles realmente sofriam abuso sexual, um promotor de Los Angeles recomendou a redução da pena para 50 anos, dos quais eles já passaram 35 em reclusão. Atualmente, Lyle e Erik têm 56 e 53 anos, respectivamente, e podem receber liberdade condicional após tanto tempo.

