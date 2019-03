Próxima edição do ‘Masterchef’ terá novidade surpreendente

O Masterchef não para de trazer novidades este ano. Desta vez, o programa ganhará um novo formato. Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, a próxima edição do programa será com celebridades.

A nova temporada tomará o lugar do “Masterchef Profissionais”, em que chefs de cozinha competem entre si. A ideia é juntar cantores, atores, esportistas, entre outros para a competição na cozinha. A previsão de estreia é na segunda quinzena de agosto.

De acordo com a coluna, a Band está mantendo a novidade em segredo. A mudança é uma tentativa de reverter o desgaste do formato, já que, nos últimos anos, a emissora tem recebido alertas sobre a queda do rendimento da atração.

Um dos possíveis motivos para esse desgaste é a exibição de mais de uma temporada por ano pela emissora. Entretanto, a Band opta por manter o programa que lidera a sua audiência.

Essa seria mais uma das várias novidades que o Masterchef está apresentando em 2019. O programa recentemente sofreu uma mudança em sua programação e agora a temporada com amadores é exibida aos domingos, às 20h, com edição especial às terças-feiras, às 22h30. Além disso, o reality está sob nova direção.

Leia mais: Paola Carosella posta foto de quando era mais jovem e ganha elogios

+ A diarista que inspira Paola Carosella

Siga CLAUDIA no Youtube