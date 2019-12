Programa apresentado por Sandra Annemberg sai da grade e equipe é demitida

Sandra Annenberg, que deixou a bancada do Jornal Hoje para assumir o comando do Globo Repórter ao lado de Glória Maria, não apresentará mais o programa Como Será?, que era exibido aos sábados de manhã.

Segundo o colunista da UOL, Flávio Ricco, a TV Globo decidiu acabar com o programa, que Sandra apresentava desde 2014. Com essa escolha, 30 funcionários da equipe foram demitidos.

O Como Será? preenchia a grade da emissora com um conteúdo informativo e educacional, já que as matérias abordavam questões como educação, ecologia, ciência e projetos sociais.

Na despedida do JH, Sandra Annenberg não conteve as lágrimas na hora de se despedir do público. A jornalista ficou na bancada do jornal por 16 anos, que agora é comandado por Maju Coutinho.

