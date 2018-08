Sósia de Sandra Annemberg rouba a cena no The Voice Brasil

O programa The Voice Brasil, da Globo, já está na fase do Tira-Teima, iniciado, nessa temporada, no episódio que foi transmitido na quinta-feira, dia 23. Durante as apresentações, uma das participantes do time de Carlinhos Brown, a cantora Rê Adegas, se destacou ao olhar do público.

A competidora de Porto Alegre (RS), além de ter chamado a atenção por sua voz, foi uma das mais comentadas na internet por outro motivo. Os fãs do programa, nas redes sociais, compararam Rê a Sandra Annemberg, apresentadora do “Jornal Hoje”.

Quanto à apresentação, tanto o público quanto os jurados elogiaram a interpretação que a gaúcha fez da música “Ligia”, de Tom Jobim. Seu treinador, Carlinhos, comentou: “Acho que quando a gente traz Tom Jobim com coragem e trabalha com as nuances melódicas com respeito, merece realmente ser uma das primeiras vozes escolhidas”.

Leia mais: Em clima de romance, William Bonner faz rara aparição ao lado da noiva

Confira os comentários dos internautas:

Sandra Annenberg também ficou na competição! Adorei! #TheVoiceBrasil — Matheus Pacífico ⚡️ (@OiMathy) August 24, 2018

Veja mais: Ator Reynaldo Gianecchini terá filho com amiga

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram