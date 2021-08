Parceria? Meghan e Kate devem trabalhar juntas em novo projeto da Netflix

Meghan Markle está trabalhando em um novo projeto da Netflix e, ao que tudo indica, a duquesa contará com a colaboração especial de sua cunhada, Kate Middleton. Uma parceria improvável depois de tantos altos e baixos, não é mesmo?

De acordo com o relato de uma fonte próxima da realeza ao US Weekly, “Meghan e Kate estão se dando muito bem e têm entrado em contato com mais frequência.”

“Meghan tem conversado com ela sobre a colaboração em um projeto para a Netflix, um documentário que irá destacar o trabalho de caridade de Kate e o enorme impacto que ela causou com sua filantropia”, afirmou a fonte.

Leia mais sobre as revelações de Meghan Markle em entrevista à Oprah.

Se a pergunta é como estão os sentimentos da duquesa de Cambridge com a nova parceria, o autor do relato garante que ela “está muito lisonjeada” e que “tudo é muito positivo entre eles.”

Desde a saída da Família Real, o relacionamento dos Sussex com William e Kate tem passado por algumas instabilidades e ainda houve a polêmica sobre o desentendimento das duas cunhadas no casamento de Meghan e Harry, que foi desenterrada com a entrevista do casal concedida à Oprah Winfrey.

Sendo assim, este novo projeto parece estar funcionando como uma bandeira branca para ambos os lados! No entanto, o Page Six afirma que as fontes do palácio negaram a veracidade do relato.

E você, acredita que Kate e Meghan unirão forças?