Os nomes de bebês mais escolhidos em 2018 no Brasil

Helena e Miguel foram os nomes de bebê mais escolhidos pelas famílias brasileiras em 2018, de acordo com um levantamento divulgado pela plataforma digital BabyCenter.

O destaque deste ano é que o nome Alice, que estava no topo da lista desde 2015, foi rebaixado no ranking. Miguel foi, pelo oitavo ano consecutivo, o nome mais escolhido entre os meninos.

O ranking foi elaborado a partir de mais de 501 mil nomes de bebês nascidos ao longo de 2018 e cadastrados na plataforma BabyCenter, composta pelo site e pelos aplicativos Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanha a gravidez e o desenvolvimento do bebê.

Além disso, o ranking de 2018 apontou como forte tendência da moda em nomes de bebê a influência de astros da música, como Antony (da dupla sertaneja com Gabriel), do esporte, como Kylian (Mbappé, ídolo francês da Copa), e de séries e programas de televisão, como os cozinheiros Bela (Gil, apresentadora de programa culinário) e Henrique (Fogaça, do programa “Masterchef”), na escolha dos pais.

Nomes de Meninas

Os cinco nomes de menina mais usados para bebês no ano foram: Helena, Alice, Laura, Manuela e Valentina.

Além de Alice, Sophia é outro nome cujo reinado parecia não ter fim, mas caiu quatro posições no ranking e foi parar em 7º lugar.

Alguns “nomes-primos” de Helena, como Heloísa, Eloá e Maria Helena, ficaram igualmente em alta, ocupando posições entre os 50 nomes de meninas de maior sucesso no ano. Lorena, em forte alta, e Milena também figuraram entre os 100 mais do ano.

Manuela ganhou várias posições na lista, alcançando o 4º lugar e mostrando o tamanho da influência de celebridades na hora de os pais considerarem nomes para os filhos. Manuela é o nome da bebê da apresentadora Eliana, que teve uma gravidez de risco bastante acompanhada por seu público.

Outros nomes em alta para meninas: Cecília, Antonella, Clara, Ana Laura, Maria Vitória, Pérola e Aurora.

Nomes de Meninos

Os cinco nomes de menino mais dados no Brasil foram: Miguel, Arthur, Heitor, Bernardo e Davi.

Miguel foi, em 2018, pelo oitavo ano seguido, o nome mais escolhido para bebês meninos. Porém essa hegemonia de anos não deve durar muito mais, já que nomes como Heitor e Benjamin ganham cada vez mais força na preferência dos pais.

Heitor, em 3o lugar no ranking dos 100 nomes de menino mais usados, segue a mesma tendência de nomes de mitologia e realeza de muitos dos favoritos femininos da atualidade.

Outra tradicional fonte de inspiração, os nomes bíblicos, também se manteve bastante presente nas considerações dos pais, como bem mostraram as altas posições nas listas do BabyCenter de nomes como Davi, Matheus, Lucas, Isaac, Levi, Calebe e o moderninho Noah.

Além disso, Joaquim, Benício, Benjamin, Enrico e Theodoro confirmaram a imbatível tendência de que nome de filho de celebridade, ano após ano, acaba disparando nos rankings da plataforma. Joaquim e Benício são filhos de Angélica e Luciano Huck, Benjamin é filho de Gisele Bundchen, Teodoro é filho de Michel Teló e Thaís Fersoza e Enrico é o filho de Karina Bacchi.

Os internacionais Henry, Ravi e Oliver também tiveram destaque entre os nomes top do ano, mostrando o quanto o gosto das famílias brasileiras vem se adaptando à moda globalizada de nomes.

