Mayah nasceu com uma mechinha branca no cabelo e virou celebridade

Mayah Aziz Oliveira acabou de nascer, mas já faz enorme sucesso. Tudo graças à mecha branca que colore seus cabelos. A bebê tem piebaldismo, condição que causa desordem na produção de melanina. A mãe, Talyta Youssef, de 40 anos, tem o mesmo.

“Quando veio o meu xeroquinho foi muito legal”, disse ela ao G1. Talyta conta que houve grande comoção no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, onde a criança nasceu.

“Quando ela nasceu, o cirurgião falou assim: ‘olha, ela está com luzes no cabelo’. E aí a gente entendeu que ela tinha vindo de mechinha, porque tem aquele tecido verde, que tampa a nossa visão. E aí foi um furdunço na sala de parto e foi todo mundo querendo ver. Aquele reboliço”, relatou ao portal.

Na maternidade as pessoas começaram a fotografar a recém-nascida. As fotos chegaram até a fotógrafa Paula Beltrão, que decidiu presentear a família com um ensaio.

Talyta conta que, por causa do piebaldismo, sofreu bullying na escola e só conseguiu se aceitar por volta dos 25 anos. Ela acredita que com a pequena Mayah será diferente.

“Ela vai ver como isso é bacana e que ela tem uma mãe e um pai super amorosos, super bem resolvidos com isso. Então o ambiente que ela vai crescer é um ambiente diferente do que eu cresci, que você não tinha tanto acesso à informação, pouco se falava de autoestima, pouco se falava de especificidades, que ser diferente é legal, que você não precisa estar massificado, estar como todo mundo pra ser aceito”, opinou Talyta.

Arraste para o lado para ver o álbum:

Newsletter Conteúdo exclusivo para você person mail Quero Receber

+ Mãe cancela chá de bebê depois de família criticar o nome da criança