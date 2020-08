Novos casos de Coronavírus identificados na China

Dezenone novos casos de corononavírus foram notificados na China, na quarta-feira (11). Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China oito casos foram reportados na província de Xinjiang, onde um surto foi detectado há mais de três semanas. Os outros 11 são de pessoas vindas do exterior, sendo que quatro delas foram diagnosticadas em Shandong, duas em Xangai, duas no Cantão, duas em Sichuan e uma em Hebei. Nenhuma nova morte da Covid-19 foi reportada e a China identificou 20 novos casos de paciente infectados assintomáticos.

Ainda segundo o Governo Chinês, asas de frango congeladas importadas do Brasil tiveram amostras com resultado positivo para o novo coronavírus. Os testes foram realizados em uma amostra da superfície dos congelados. Após o resultado positivo, outros produtos que haviam sido armazenados próximos ao lote infectado também foram testados, mas os resultados deram negativo.

A informação sobre os produtos brasileiros foi publicada pelo governo de Shenzhen, cidade no sul do país, e divulgada pela Reuters britânica. De acordo com a informação do centro de prevenção e controle de epidemias da cidade, as pessoas que podem ter entrado em contato com os produtos foram testadas e os resultados deram negativo para a Covid-19.

O governo pediu que a população se mantenha atenta a congelados importados, especialmente carnes e frutos do mar, porque há dois meses várias cidades da área relataram casos de frutos do mar congelados contaminados, como um lote de camarões vindos do Equador, que também testou positivo para a presença do vírus.