Após 102 dias, Nova Zelândia tem novos casos de Covid e anuncia lockdown

A gestão de Jacinda Ardern na crise do coronavírus fez com que o país fosse um dos mais bem sucedidos no combate à Covid-19. Mesmo assim, nessa terça-feira (11), a Nova Zelândia registrou os primeiros casos de transmissão local depois de 102 dias.

Jacinda informou que foram notificados quatro casos de origem desconhecida em uma família na cidade de Auckland, a maior do país. Entre as pessoas infectadas, está um homem de cerca de 50 anos e uma criança em idade pré-escolar, mas que não frequenta a escola.

Com os novos casos, a primeira-ministra decretou regime de confinamento na cidade. “Depois de 102 dias, temos nossos primeiros casos de Covid-19 fora dos centros da quarentena. Apesar de termos trabalhado de modo incrivelmente duro para prevenir este cenário, também nos preparamos pra isso”, informou Jacinda.

As medidas consideradas de nível 3, começarão a valer oficialmente na quarta-feira (12), por volta das 12h, e vão se estender pelo menos até sexta-feira (14). Espaços públicos, bares, escritórios e restaurantes permanecerão fechados, e apenas serviços considerados essenciais estarão abertos, como farmácias e mercados. Além disso, só poderão trabalhar fora de casa as pessoas que realizam funções essenciais. As escolas também vão ficar fechadas e só receberão os filhos de quem precisa trabalhar fora.

Continua após a publicidade

“Sei que essa informação é difícil de receber. Como um time, já vivemos isso antes. Sabemos que, se tivermos um plano e seguirmos nele, podemos superar situações difíceis”, disse a chefe do governo.

De acordo com Jacinda, o país será colocado em nível 2, que não permite reuniões com mais de cem pessoas. Desde o dia 9 de julho, o país estava no nível 1, com poucas medidas de restrição.