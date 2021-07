Nego do Borel é acusado de agressão por outra ex-namorada. Veja detalhes

O cantor Nego do Borel foi acusado por violência contra mulher após uma denúncia feita por sua ex-namorada Swellen Sauer, que também foi sua assessora de imprensa em 2013.

De acordo com o G1, Leno Maycon Viana Gomes foi indiciado pelo crime de lesão corporal por meio da Lei Maria da Penha. O registro foi realizado na delegacia de atendimento à mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Segundo o veículo, Nego do Borel nega as agressões e sua defesa deve fazer um pronunciamento apenas quando tiver acesso ao inquérito. Em entrevistas à imprensa e em suas redes sociais, Swellen declarou que os episódios de violência aconteceram no início da carreira do cantor.

Ela relatou que foi agredida com socos na costela e chegou a ser enforcada com um carregador de telefone. “Ser contrariado e quebrar coisas. Ser contrariado e bater com a própria cabeça numa placa de rua. Ser contrariado e te chamar num camarote de uma boate e te dar um soco na costela”, disse ao Fantástico, da Rede Globo.

A vítima afirmou que as agressões eram motivas por ciúmes da parte do ex-companheiro. “Ele veio atrás de mim, falando, reclamando. Estava com carregador e o celular na mão e me encostou na parede, e colocou o carregador. Na hora você não realiza muito bem o que está acontecendo. Até que senti realmente, que me faltou o ar. Eu estava com uma amiga e ele com o empresário dele, eu chamei por eles e ele se afastou”, descreveu.

Além de Swellen, Nego do Borel é acusado por Duda Reis, que também foi sua namorada, por agressão e estupro.