Mulher morre carbonizada após ex-cunhado atear fogo em sua casa

Durante a madrugada deste sábado (14), um homem invadiu um condomínio em Sorocaba, interior de São Paulo, levando dois galões de gasolina e ateou fogo no apartamento de Cristiane Neris Prado, 35 anos, que morreu carbonizada. Ele era ex-namorado da irmã da vítima.

Cristiane morava com a filha, que conseguiu ser retirada do local a tempo, conforme informações do TV Tem. A Polícia Militar ouviu de outros moradores do condomínio que Cristiane tinha problemas de mobilidade, por isso não deve ter conseguido fugir a tempo. Segundo eles, o agressor perseguia a irmã de Cristiane há semanas. Ele ainda não foi encontrado pela polícia.

