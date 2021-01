Menina que engravidou após ser estuprada por padrasto realiza aborto em MG

Entenda o caso

O crime foi denunciado na terça-feira, 19, pela mãe da menina, que desconfiou do fato da menstruação de sua filha estar atrasada há três meses. Após fazer um teste de gravidez, ela descobriu que a menina estava grávida.

A criança então revelou que vinha sendo abusada pelo padrasto desde os 6 anos. A mulher, que também está grávida do acusado e com quem já tem outros dois filhos, foi tirar satisfação com ele, que a agrediu antes de fugir.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil na quarta-feira para apurar o caso e localizar o suspeito, que segue sendo procurado.