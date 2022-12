Mega-Sena da Virada: prêmio sobe para R$ 500 milhões. Veja como jogar

R$ 500 milhões. É tanto dinheiro que nem dá para imaginar. A estimativa de prêmio da Mega da Virada 2022 é recorde histórico, de acordo com as Loterias Caixa. O valor de meio bilhão de reais é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões, que já tinha alcançado a marca de maior prêmio de loterias no Brasil. Quer tentar ganhar essa bolada? Então, lembre-se que as apostas podem ser feitas até as 17h de sábado (31/12), no horário de Brasília, em mais de 13 mil lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet, no portal Loterias Caixa ou no aplicativo de mesmo home, disponível para download gratuito para IOs e Android. Quem é cliente da Caixa também pode fazer a aposta pelo app do banco no celular.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Agora, a quantidade de números que podem ser marcados para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20. Ou seja, você tem mais mais opções para fazer suas combinações numéricas e torcer para acertar as seis dezenas sorteadas. Caso um ganhador acerte as seis dezenas e decida aplicar o prêmio na poupança, terá uma renda mensal de R$ 3,4 milhões, de acordo com os cálculos da Caixa. Já imaginou?

Ganhei, e agora?

Quem levar para casa a bolada deve apresentar um documento de identidade original, com CPF, além, é claro, do recibo da aposta, que deve estar legível, sem rasgos ou rasuras. A Caixa informa que prêmios acima de R$ 1.903,38 só podem ser retirados em agências da instituição. Como acontece com todo prêmio acima de R$ 10 mil, os R$ 500 milhões da Mega-Sena da Virada serão entregues à pessoa sortuda em até dois dias a partir da requisição em uma agência.

Se você tirar a sorte grande, saiba que há duas formas de solicitar o recebimento do prêmio: você pode imprimir o comprovante da aposta, que conta com um código de barras, gerar o Código de Resgate, que é valido por 24 horas, e apresentá-los numa agência da Caixa. Outra opção para sacar o prêmio da Mega da Virada é resgatar pelo aplicativo Loterias Caixa, por meio de um QR Code, com validade de 60 minutos, que também deve ser levado a uma agência da instituição (nesse caso, é preciso verificar se a agência escolhida tem um leitor desse tipo de código).

De acordo com a Caixa, “o recebimento do prêmio pode ser efetuado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio”. Passado esse prazo, a pessoa perde o direito de ser multimilionária, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

A primeira edição da Mega-Sena da Virada aconteceu em 2019 e, desde então, já premiou 111 apostas que acertaram as seis dezenas milionárias, tornando-se uma tradição do Ano Novo dos brasileiros. E você, vai fazer uma fezinha?