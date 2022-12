Retrospectiva musical: os hits que marcaram 2022

Escutar um bom som na hora do banho, em festas ou até mesmo durante o descanso são práticas comuns. E quando um grande número de pessoas reproduzem uma mesma música, ela passa a ser considerada um hit! E quantas delas não nos ajudaram a embalar aquele dia especial ao longo deste ano, não é mesmo? Para dar o play mais uma vez antes que o ano acabe, preparamos uma retrospectiva musical com as canções que foram sucesso absoluto.

As It Was – Harry Styles

A música mais tocada do Spotify pertence a Harry Styles, ex-participante da banda One Direction. Em julho de 2022, As It Was, do álbum Harry’s House, ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams, o que quebrou o recorde de música mais rápida a chegar na posição.

Envolver – Anitta

A música que levou Anitta para o Top 1 Global não poderia ficar de fora. A faixa fez a artista entrar para o Guinness Book como primeira latina solo a atingir o primeiro lugar do Spotify. No início desacreditado pela gravadora e com pouca atenção em seu lançamento, o hit ganhou fama depois de gerar uma trend mundial no TikTok onde os usuários praticavam a dança.

Cachorrinhas – Luísa Sonza

“Eu e minhas cachorras, au-au, dá a patinha, deita e rola (Hahaha)”. Quem não escutou e reproduziu esse refrão que atire a primeira pedra. A letra, que foi divulgada em julho, ficou famosa depois de ficar em alta no TikTok. Hoje, já conta com mais de 40 milhões de views no Youtube.

Unholy – Sam Smith feat Kim Petras

Em setembro deste ano, Sam Smith divulgou uma colaboração com Kim Petras que dominou as paradas do Reino Unido, além de ter entrado para as mais tocadas do Brasil. Foi a sétima vez que o cantor conseguiu emplacar o Top 1. Tornou-se pública há apenas 2 meses, mas já coleciona 18 milhões de visualizações no Youtube.

Continua após a publicidade

Mal feito – Marília Mendonça feat Hugo e Guilherme

Lançada após a morte da cantora, esta foi a canção mais reproduzida em território brasileiro, o que, junto a outras produções, garantiram à Marília Mendonça o trono de artista mais tocada no Brasil em 2022. No Youtube, tem 216 milhões de visualizações.

Anti-Hero – Taylor Swift

Parte integrante do projeto “Midnights”, Anti-Hero, single principal do álbum, é a maior estreia de uma canção internacional, com 853 mil reproduções nas primeiras 24 horas. Na época, Taylor se transformou na artista mais ouvida em um único dia, com mais de 184 milhões de streams.

Anaconda – Luísa Sonza feat Mariah Angeliq

Em 2022, Luísa Sonza fez seus fãs botarem os joelhos para jogo ao fazer dancinhas no chão. Anaconda foi anunciada em dezembro do ano passado, no álbum “Doce 22”, mas fez sucesso mesmo neste ano, quando apareceu nas grandes festas. No Youtube, o feat com Mariah Angeliq alcançou a marca de 52 milhões de visualizações

Tubarão te amo – MC Ryan SP feat Tchakabum

“Tubarão, te amo. Falcão, te amo” é o refrão do funk que fez sucesso entre os mais jovens. Provando a força do TikTok, mais uma vez os influenciadores da rede social criaram uma dancinha que ficou conhecida em diferentes plataformas e, inclusive, apareceu em memes e em realitys, como A fazenda, da Record.

Cuff It – Beyoncé

Em julho, Beyoncé lançou o álbum Renaissance, o primeiro projeto depois do aclamado Lemonade, de 2016. Ele marcou a volta à carreira solo, pois em 2018 ela fez uma turnê com Jay Z, seu marido. Uma das preferidas do público foi Cuff It, com 22 milhões de views no Youtube.

Dançarina – Pedro Sampaio feat Mc Pedrinho

Hit de Pedro Sampaio e Mc Pedrinho, alcançou o lugar mais alto das paradas de Portugal. Desde a criação oficial do chart, em 2016, nenhuma música havia passado tanto tempo no Top 50 do Spotify português, o que representa o alcance dos sons brasileiros no exterior.