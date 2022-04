Saque do FGTS começa nesta semana. Saiba como fazer

A partir desta quarta-feira (20), trabalhadores nascidos em janeiro poderão fazer o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), com valor limite de até R$1 mil. A consulta do direito ao benefício está liberada desde 08/04, e pode ser feita pela internet através do site da Caixa, app atualizado do FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Na consulta pelo site você pode saber se tem direito ao saque extraordinário do FGTS, além de consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital. Já o aplicativo do FGTS traz informações mais completas, com valor a ser creditado, data do crédito, informar que não deseja receber o valor, solicitar o retorno do valor para a conta do FGTS e alterar o seu cadastro. O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento.

Como consultar

No site da Caixa, você precisará informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser verificado na carteira de trabalho ou extratos antigos, e usar a senha cadastrada por você ou a Senha Cidadão. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 42 milhões de trabalhadores tem direito ao saque.

Como receber o valor

Não será preciso solicitar o recebimento, já que o dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta do Caixa Tem. Caso você não tenha uma conta, ela será aberta em seu nome automaticamente. A princípio, você poderá movimentar o dinheiro através do app Caixa Tem.