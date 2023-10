Matthew Perry, o Chandler, de “Friends”, morre aos 54 anos

Atualizado em 28 out 2023, 23h34 - Publicado em 28 out 2023, 23h32

Por Da Redação Atualizado em 28 out 2023, 23h34 - Publicado em 28 out 2023, 23h32

Morreu neste sábado (28) Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler, na série Friends. O ator, que tinha 54 anos, foi encontrado em sua casa, em Los Angeles, nos EUA.

Segundo o site TMZ, o corpo de Perry foi encontrado numa banheira de hidromassagem, e socorristas chegaram a ir ao local para atender a uma chamada de parada cardíaca. Não foram encontrados vestígios de drogas ou crime, e a investigação segue em andamento.

Perry ficou conhecido por interpretar Chandler, de Friends, entre 1994 e 2004, junto de estrelas de renome como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courtney Cox. Seu último trabalho na televisão foi em 2017, como Ted Kennedy na minissérie The Kennedys After Camelot. Em 2022, ele lançou a biografia Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

O ator falava abertamente sobre o seu vício em drogas e álcool, tendo passado diversas vezes por clínicas de reabilitação.