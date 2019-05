Lembra dela? Yuko, ex-Masterchef, fará programa na RedeTV!

Yukontorn Tappabutt ficou conhecida no Brasil inteiro como Yuko, uma das participantes do “Masterchef”. Simpática, ela conquistou o público e virou uma das personagens preferidas da quarta edição do programa, exibida em 2017. Nesta semana, a tailandesa anunciou que estará na televisão de novo.

Trata-se do “Os Corujas no Ar”, uma produção independente que será veiculada nas madrugadas de sábado para domingo na RedeTV! A atração tem como apresentadores Eduardo Bodstein e Bruno Lorenzetti.

Yuko e os dois apresentadores, Eduardo Bodstein e Bruno Lorenzetti

“Será um programa de variedades com foco no entretenimento”, explica Eduardo. Com duração de uma hora, o formato irá apresentar pautas de culinária, esporte, cultura, lazer, moda e viagem.

Pelo carisma, Yuko deve ir além das receitas, participando também de quadros humorísticos. “Ela já é um personagem”, diz Eduardo.

Além dela, reforçam o time a atriz Vanessa Goulart, neta da atriz Nicete Bruno, e Juliana Pinti, fisiculturista. O programa estreia em 1º de setembro às 1h30.

+ Veja mais: Quem é Marisa Mestiço, a nova diretora do ‘Masterchef Brasil’

Ele cresceu! Veja como está o ‘Tonico’ de Chocolate com Pimenta