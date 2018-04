Mãe e filho passam mal após comer brigadeiro com maconha

Uma mulher de 24 anos e o filho de 4 foram internados após ingerir um brigadeiro que teria sido feito com maconha. Caso aconteceu na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (1/4).

De acordo com informações da Polícia Civil, os médicos identificaram uma substância tóxica nos exames e confrontaram a jovem, que teria confessado o uso da droga na receita.

A família foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal da Cidade Ocidental, mas já tiveram alta na segunda-feira (2/4).

Por causa do episódio, todos os três filhos da mulher foram encaminhados para o abrigo público da cidade. Agora, o juizado da Infância e Juventude analisa o pedido de guarda da avó materna. A jovem pode responder por tentativa de homicídio.