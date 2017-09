Mãe com câncer grave morre após parar tratamento para dar à luz

A norte-americana Carrie DeKlyen, de 37 anos, faleceu neste último sábado (9), após escolher não prosseguir com o tratamento de câncer no cérebro para não prejudicar o nascimento da filha. Natural da cidade de Ann Arbor, localizada no estado de Michigan, a mulher morreu três dias após dar à luz.

Life Lynn DeKlyen nasceu no dia cinco de setembro. Seu primeiro nome, em livre tradução para a língua portuguesa significa “Vida”. A pequena teve um parto prematuro e veio ao mundo com apenas 24 semanas. A norte-americana estava em coma desde o mês de julho, respirando por ajuda de aparelhos, que foram desligados na última quinta-feira (7). Sua família criou uma página no Facebook entitulada Cure 4 Carrie para atualizar amigos e familiares sobre o estado de saúde da moça.

“É doloroso. Mas é o que ela queria. Ela queria proteger essa criança“, confessou seu marido Nick DeKlyen, em entrevista concedida à agência de notícias Associated Press. Carrie era mãe de outros cinco filhos. O estado de saúde do bebê é estável e os médicos apontam para um avanço significativo. “Ela vai ficar bem. Vai ficar aqui quatro ou cinco meses, mas esperamos que seja um bebê saudável. O médico disse que o nascimento não poderia ter sido mais perfeito”, explicou.

Estudos apontam que os medicamentos utilizados na quimioterapia e as ondas da radioterapia são extremamente nocivos para o desenvolvimento da criança, o que justifica a escolha corajosa e admirável de Carrie por interromper o tratamento.