Kate Middleton fez uma homenagem à rainha durante evento da realeza

A rainha mãe, mãe da rainha Elizabeth II, deixou sua família em 30 de março de 2002, aos 101 anos, vítima de um resfriado que já se estendia por quatro meses. Ela morreu dois meses depois da sua filha mais nova, a princesa Margaret, que tinha já seus 71 anos.

Dezenove anos depois de sua morte, ela ainda é lembrada com carinho até por membros que chegaram na família após sua partida. Em s sinal de carinho e respeito pela monarca, Kate Middleton, esposa do príncipe William, resolveu usar no concerto de Natal da família real os brincos de safira que foram da rainha mãe, como conta a People.

O par de jóias são do estilo Art Déco. A duquesa já havia usado o conjunto em outros momentos: o mais recente foi o evento Royal Carols: Together at Christmas, na Abadia de Westminster, um concerto natalino em homenagem aos heróis da pandemia.

Kate foi ao evento pelo príncipe William e outras da família como a princesa Eugenie e a princesa Beatrice.