Jovem suspeito de participar de massacre em Suzano se apresenta à Justiça

Um adolescente de 17 anos é suspeito de ter participado do planejamento do massacre da escola de Suzano (SP). Ele se apresentou na manhã desta sexta-feira (15) ao Fórum da cidade.

O rapaz é ex-aluno da Escola Estadual Raul Brasil e foi colega de classe de um dos assassinos, de acordo com a polícia. Sua apreensão foi pedida pela polícia na quinta-feira (14).

+ “Quando a gente saiu, tinha gente morta nos corredores”, diz aluna

O menor será ouvido num primeiro momento pelo promotor da Vara da Infância e Juventude. Em seguida, vai para a sala de audiência de apresentação (não é de custódia). Em seguida, a juíza pode determinar a internação imediata ou o acompanhamento assistido.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, o dono do estacionamento onde a dupla guardou o carro alugado para esconder as armas teria informado para a polícia sobre a participação de uma terceira pessoa. O material relacionado à participação do adolescente já tinha sido recolhido pelos investigadores.

“Ainda não confirmamos a informação, estamos submetendo a fotografia do adolescente ao responsável pelo estacionamento para confirmar. Temos outros dados que fazem crer que esse indivíduo participou pelo menos da fase de planejamento”, afirmou o delegado.

O CASO

Oito pessoas morreram baleadas e outras 11 ficaram feridas na manhã da terça (13) na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Dois adolescentes encapuzados entraram atirando, segundo as informações da Polícia. Os adolescentes se mataram seguida.

Cinco dos mortos são alunos do ensino médio, com idade entre 15 e 17 anos. Entre as vítimas, há ainda duas funcionárias do colégio, uma delas a coordenadora.

Os atiradores são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos. Os dois estavam prestes a fazer aniversário.

Leia mais: Massacre de Suzano tem semelhanças com atentado de Columbine

+ Merendeira escondeu 50 alunos na cozinha durante tiroteio em escola