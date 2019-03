Polícia divulga identidades dos dois atiradores de escola de Suzano

Os dois jovens que atiraram contra alunos e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil tiveram as identidades reveladas pela Polícia. Eles são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos. Os dois estavam prestes a fazer aniversário.

No local, foram encontrados artefatos provavelmente exclusivos, arma de calibre 38 e uma arma medieval chamada de besta. A dupla entrou na escola e efetuou cerca de 30 disparos, matando oito pessoas entre crianças e funcionários. Eles cometeram suicídio.

Guilherme chegou a publicar, na manhã desta quarta (13), fotos com armas e máscaras em seu perfil no Facebook.

Guilherme Monteiro, de 17 anos

Guilherme publicou fotos em seu Facebook com máscara e armas

Luiz Henrique de Castro, de 25 anos

Um deles é estudante da escola. A Polícia, no entanto, não divulgou qual. Segundo informações dos colegas, o aluno não era vítima de bullying, mas há três dias avisou aos colegas para “ficarem espertos”. O atirador também costumava postar fotos de armas nas redes sociais.

+ “Quando a gente saiu, tinha gente morta nos corredores”, diz aluna

O governador João Doria e outras autoridades estão no local. “Chegamos agora na escola Raul Brasil, aqui em Suzano. Cenário desolador. Solicitei apoio imediato a todas as vítimas e familiares. Muito triste!”, disse em sua conta no Twitter. Ele decretou luto de três dias no Estado.