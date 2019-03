Massacre de Suzano tem semelhanças com atentado de Columbine

Na manhã de ontem (quarta, 14), Guilherme Taucci, 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, entraram na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, e atiraram contra alunos e funcionários. O crime deixou oito mortos e onze feridos. Os assassinos cometeram suicídio após a carnificina.

Vinte anos atrás, em abril de 1999, um crime semelhante chocou o mundo. Dylan Klebold, 17 anos, e Eric Harris, 18, invadiram uma escola em Columbine, no Colorado (EUA), e abriram fogo contra as pessoas que lá estavam. Ao todo, doze pessoas morreram, 23 ficaram feridas e os adolescentes também se suicidaram.

Um amigo próximo de um garotos de Suzano disse em entrevista à TV que o rapaz era um admirador do caso Columbine. De acordo com a investigação da Polícia, a dupla planejou o ataque há mais de 1 ano e queria matar mais pessoas do que Dylan e Eric.

A apuração aponta que Guilherme e Luiz Henrique pesquisaram como atentados dessa natureza foram postos em prática nos Estados Unidos. É possível que eles tenham frequentado um fórum na internet intitulado ‘Dogolachan’. Os acessos teria sido feitos através da chamada deep web, local virtual em que se trocam informações sobre crimes, ódio e violência.